Британский музыкант Оззи Осборн заявил, что постоянно испытывает невыносимую боль. Это связанно с его заболеванием и травмами.
Осборн рассказал, что принимает большое количество болеутоляющих и не отказался бы от опиатов,
Сначала у меня была инфекция в руке, которая выбила меня из колеи, потом я подхватил воспаление лёгких, потом упал, потом мне сделали операцию, и вот где я теперь. Я от этого просто с ума схожу, — признался артист.
Страдающий болезнью Паркинсона музыкант заявил, что если бы ему дали выбрать между его хроническим недугом и травмой шеи, он бы выбрал первое.
Как писал NEWS.ru, Оззи Осборн отменил американскую часть гастролей No More Tours II. Ему понадобилось отправиться на лечение в связи с болезнью Паркинсона.
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