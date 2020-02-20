https://static.news.ru/photo/7a1687f2-53f6-11ea-96bf-fa163e074e61_660.jpg Оззи Осборн Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский музыкант Оззи Осборн заявил, что постоянно испытывает невыносимую боль. Это связанно с его заболеванием и травмами.

Осборн рассказал, что принимает большое количество болеутоляющих и не отказался бы от опиатов, передаёт The Sun. Все его лекарства хранятся у медсестры, поэтому он принимает только то, что ему дают.

Сначала у меня была инфекция в руке, которая выбила меня из колеи, потом я подхватил воспаление лёгких, потом упал, потом мне сделали операцию, и вот где я теперь. Я от этого просто с ума схожу, — признался артист.

Страдающий болезнью Паркинсона музыкант заявил, что если бы ему дали выбрать между его хроническим недугом и травмой шеи, он бы выбрал первое.

Как писал NEWS.ru, Оззи Осборн отменил американскую часть гастролей No More Tours II. Ему понадобилось отправиться на лечение в связи с болезнью Паркинсона.