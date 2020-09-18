Организаторы Евровидения назвали несколько сценариев проведения конкурса

https://static.news.ru/photo/2b529c86-fa73-11ea-b29b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurovision Song Contest/facebook.com

Организаторы Евровидения, которое должно было пройти в 2020 году в Роттердаме, подготовили четыре варианта проведения международного конкурса.

Конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая текущего года. Однако все мероприятия перенесли из-за пандемии коронавируса.

Сейчас разработано четыре варианта проведения конкурса. Согласно первому плану, шоу пройдёт в обычном формате с делегациями и артистами из всех стран-участниц.

Второй вариант предусматривает проведение конкурса с соблюдением всех мер предосторожности, включая социальное дистанцирование. Придётся сократить число делегаций и представителей прессы.

Организаторы считают, что возможен третий вариант, согласно которому участникам придётся выступать из своих стран. При этом если некоторые артисты смогут приехать в Роттердам, то они смогут выступить вживую.

Четвёртый вариант предусматривает полную изоляцию. Участникам конкурса придётся выступать в своих странах. Никто в Роттердам не приедет.

Организаторы выберут один из этих вариантов в первые месяцы 2021 года. Они будут исходить из эпидемиологической ситуации в мире, сообщается на официальном сайте Евровидения.

Евровидение в 2021 году пройдёт 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. Состязание состоится на той же сцене, которая была отведена для мероприятия в 2020 году. Также сообщалось, что продюсеры международного песенного конкурса отменят запрет на предзаписанный бэк-вокал. Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным. Ограничение решили снять, чтобы снизить количество членов делегации, расширить потенциал каждой заявки и снизить техническую нагрузку на вещателя.

Ранее NEWS.ru писал, что США собираются провести свою версию Евровидения в 2021 году. В конкурсе, получившем название American Song Contest, примут участие артисты, представляющие разные штаты. В американской версии так же, как в оригинальном конкурсе, после отборочных этапов пройдут полуфиналы, а завершится состязание «большим финалом».