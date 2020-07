Новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за несколько часов

https://static.news.ru/photo/92613454-d30f-11ea-a109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш обнародовала в Интернете клип на новую песню My future («Моё будущее»). Анимированный ролик был создан под руководством режиссёра Эндрю Онорато.

В мелодичной балладе исполнительница рассказывает о том, с каким нетерпением жаждет увидеть своё будущее.

Мы написали эту композицию в самом начале карантина. Она действительно очень личная и особенная для меня. Когда мы работали над ней, в моей голове были мысли о надежде, радости и саморазвитии, — цитирует Айлиш РИА Новости.

За несколько часов с момента релиза клип набрал больше четырёх миллионов просмотров и миллион «лайков».

Композиция My future стала первой песней после представленного в январе сингла No time to die, который стал заглавным треком для нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Ранее, как писал NEWS.ru, Айлиш опубликовала короткометражный фильм, в котором высказалась против бодишейминга. Работа получила название Not my responsibility («Не моя ответственность»).