Новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за несколько часов

Американская певица Билли Айлиш обнародовала в Интернете клип на новую песню My future («Моё будущее»). Анимированный ролик был создан под руководством режиссёра Эндрю Онорато.
В мелодичной балладе исполнительница рассказывает о том, с каким нетерпением жаждет увидеть своё будущее.
Мы написали эту композицию в самом начале карантина. Она действительно очень личная и особенная для меня. Когда мы работали над ней, в моей голове были мысли о надежде, радости и саморазвитии, — цитирует Айлиш РИА Новости.
За несколько часов с момента релиза клип набрал больше четырёх миллионов просмотров и миллион «лайков».
Композиция My future стала первой песней после представленного в январе сингла No time to die, который стал заглавным треком для нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Ранее, как писал NEWS.ru, Айлиш опубликовала короткометражный фильм, в котором высказалась против бодишейминга. Работа получила название Not my responsibility («Не моя ответственность»).