Билли Айлиш выпустила короткометражный фильм о бодишейминге

https://static.news.ru/photo/2e7301ea-a004-11ea-8b1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: A.M.P.A.S./AdMedia/Global Look Press

Американская исполнительница Билли Айлиш опубликовала короткометражный фильм, в котором высказалась против бодишейминга. Работа получила название Not My Responsibility («Не моя ответственность»).

В ролике певица сняла с себя несколько слоёв одежды, после чего погрузилась в жидкость чёрного цвета. Голосом за кадром она прочитала текст о том, как её осуждают за её фигуру и предпочтения в одежде.

Если я надену больше. Если я ношу меньше. Кто решает, кем это меня делает? Что это значит? Ценность моей личности основана только на вашем восприятии? — заявила Айлиш.

В самом конце ролике после погружения исполнительница выплывает наружу полностью покрытая чёрной жидкостью. Впервые она представила ролик в марте на концерте в Майами.

Как писал NEWS.ru, американская певица Билли Айлиш призналась, что перестала читать комментарии под своими постами в Instagram. Она заявила, что негативные сообщения в её адрес «разрушали её жизнь».