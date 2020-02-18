https://static.news.ru/photo/9115856e-52ea-11ea-9e2e-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш призналась, что перестала читать комментарии под своими постами в Instagram. Она заявила, что негативные сообщения в её адрес «разрушали её жизнь».

Певица дала интервью в программе BBC Breakfast со своим братом Финнеасом О’Коннеллом, в котором отметила , что в интернете слишком много троллей, и они продолжают писать ей оскорбления, потому что многим кажется это смешным.

Странно, чем круче ты что-то делаешь, тем больше людей ненавидят тебя, — сказала артистка.

Её брат, в свою очередь, заявил, что люди за экраном мобильного телефона ведут себя смелее и позволяют себе говорить вещи, которые не решились бы высказать лично.

Как писал NEWS.ru, Финнеас О’Коннелл рассказал, как написал вместе со своей сестрой Билли Айлиш заглавную песню к фильму «Не время умирать» о Джеймсе Бонде. Он признался, что композицию они сочинили в гастрольном автобусе, не имея на руках полного текста к картине.