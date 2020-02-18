Американская певица Билли Айлиш призналась, что перестала читать комментарии под своими постами в Instagram. Она заявила, что негативные сообщения в её адрес «разрушали её жизнь».
Певица дала интервью в программе BBC Breakfast со своим братом Финнеасом О’Коннеллом, в котором
Странно, чем круче ты что-то делаешь, тем больше людей ненавидят тебя, — сказала артистка.
Её брат, в свою очередь, заявил, что люди за экраном мобильного телефона ведут себя смелее и позволяют себе говорить вещи, которые не решились бы высказать лично.
Как писал NEWS.ru, Финнеас О’Коннелл рассказал, как написал вместе со своей сестрой Билли Айлиш заглавную песню к фильму «Не время умирать» о Джеймсе Бонде. Он признался, что композицию они сочинили в гастрольном автобусе, не имея на руках полного текста к картине.
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