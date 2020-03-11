Американская певица Билли Айлиш высказалась против бодишейминга. Это произошло на концерте в Майами.
Ближе к окончанию представления на экране показали двухминутное видео, на котором исполнительница сняла с себя несколько слоёв одежды, после чего погрузилась в жидкость чёрного цвета.
Если я одеваюсь так, как мне удобно, то я «не женщина». Если я снимаю с себя слои одежды, то я *****, — произнесла артистка во время показа ролика.
empowering— a 77 (@ILOMIL0S)
pic.twitter.com/IBOl9LF0rU March 10, 2020
В конце клипа певица высказалась против предрассудков, основанных на размере одежды, которую носят женщины.
Как писал NEWS.ru, американская певица Билли Айлиш призналась, что перестала читать комментарии под своими постами в Instagram. Она заявила, что негативные сообщения в её адрес «разрушали её жизнь».
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