https://static.news.ru/photo/bdb93e7c-6374-11ea-be3f-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: A.M.P.A.S./AdMedia/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш высказалась против бодишейминга. Это произошло на концерте в Майами.

Ближе к окончанию представления на экране показали двухминутное видео, на котором исполнительница сняла с себя несколько слоёв одежды, после чего погрузилась в жидкость чёрного цвета.

Если я одеваюсь так, как мне удобно, то я «не женщина». Если я снимаю с себя слои одежды, то я *****, — произнесла артистка во время показа ролика.

В конце клипа певица высказалась против предрассудков, основанных на размере одежды, которую носят женщины.

Как писал NEWS.ru, американская певица Билли Айлиш призналась, что перестала читать комментарии под своими постами в Instagram. Она заявила, что негативные сообщения в её адрес «разрушали её жизнь».