Niletto раскрыл, каким будет его новый альбом

https://static.news.ru/photo/7d3d43f8-36d6-11eb-9e48-fa163e074e61_660.jpg Данил Прытков Фото: niletto_official/instagram.com

Рэп-исполнитель Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, раскрыл свои планы на будущее. Музыкант признался, что в следующем году планирует выпустить небольшой альбом, в котором попробует себя в новых жанрах.

Как рассказал екатеринбургский рэпер, в новом альбоме он хочет дать больше вокала, экспериментального звука, соула, R&B или даже джаза.

Это будет альбом нетанцевальных треков, я смешаю американский саунд со стилем советской музыки и вокалом, — цитирует его URA.RU.

Артист также намерен снять свой первый клип. Он отметил, что видео для клипа должно быть стильным и снятым на песню, которая станет популярной.

Как писал NEWS.ru, рэпер заявил, что хотел бы записать песню дуэтом с певцом Димой Биланом. Однако у каждого артиста сложный график и пока возможности поработать вместе у них не было.

Ранее Niletto признали лучшим российским артистом на премии MTV EMA.