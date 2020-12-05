Niletto раскрыл, каким будет его новый альбом

Рэп-исполнитель Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, раскрыл свои планы на будущее. Музыкант признался, что в следующем году планирует выпустить небольшой альбом, в котором попробует себя в новых жанрах.
Как рассказал екатеринбургский рэпер, в новом альбоме он хочет дать больше вокала, экспериментального звука, соула, R&B или даже джаза.
Это будет альбом нетанцевальных треков, я смешаю американский саунд со стилем советской музыки и вокалом, — цитирует его URA.RU.
Артист также намерен снять свой первый клип. Он отметил, что видео для клипа должно быть стильным и снятым на песню, которая станет популярной.
Как писал NEWS.ru, рэпер заявил, что хотел бы записать песню дуэтом с певцом Димой Биланом. Однако у каждого артиста сложный график и пока возможности поработать вместе у них не было.
Ранее Niletto признали лучшим российским артистом на премии MTV EMA.