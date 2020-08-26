Нил Янг выпустил кавер на Боба Дилана

https://static.news.ru/photo/5e76b0c8-e7b0-11ea-8507-fa163e074e61_660.jpg Нил Янг Фото: Ollie Millington/Rmv/Global Look Press

Канадский и американский музыкант Нил Янг опубликовал кавер на песню The Times They Are a-Changin' своего коллеги Боба Дилана.

Оригинальная композиция вышла в 1964 году и стала частью одноимённого альбома. Пластинка стала третьей в дискографии артиста.

Трек в версии Янга можно послушать на сайте его архивов.

New Track



Listen at 9 PM PT Exclusively on https://t.co/Lw3ovmPLRt or on the Neil Young Archives mobile app pic.twitter.com/MT8eotfmBk — Neil Young Archives (@NeilYoungNYA) August 25, 2020

В июне Нил Янг выпустил альбом под названием Homegrown. Пластинка была записана в 1975 году.

Незадолго до него свой новый альбом Rough and Rowdy Ways опубликовал Боб Дилан. Это его первая полноформатная работа за восемь лет, писал NEWS.ru.