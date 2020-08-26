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Нил Янг выпустил кавер на Боба Дилана

18:14, 26 августа 2020
Нил Янг Нил Янг Фото: Ollie Millington/Rmv/Global Look Press

Канадский и американский музыкант Нил Янг опубликовал кавер на песню The Times They Are a-Changin' своего коллеги Боба Дилана.

Оригинальная композиция вышла в 1964 году и стала частью одноимённого альбома. Пластинка стала третьей в дискографии артиста.

Трек в версии Янга можно послушать на сайте его архивов.

В июне Нил Янг выпустил альбом под названием Homegrown. Пластинка была записана в 1975 году.

Незадолго до него свой новый альбом Rough and Rowdy Ways опубликовал Боб Дилан. Это его первая полноформатная работа за восемь лет, писал NEWS.ru.

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