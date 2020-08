Нил Янг выпустил кавер на Боба Дилана

Канадский и американский музыкант Нил Янг опубликовал кавер на песню The Times They Are a-Changin' своего коллеги Боба Дилана.

Оригинальная композиция вышла в 1964 году и стала частью одноимённого альбома. Пластинка стала третьей в дискографии артиста.

Трек в версии Янга можно послушать на сайте его архивов.