Боб Дилан выпустил новый альбом впервые за восемь лет

Американский музыкант Боб Дилан выпустил новый альбом, получивший название Rough and Rowdy Ways. Это 39-я пластинка в дискографии артиста и первая за восемь лет.
В релиз вошло десять песен, общая продолжительность которых составила 71 минуту. Весной Дилан опубликовал три сингла с альбома: Murder Most Foul, I Contain Multitudes и False Prophet.
С композицией Murder Most Foul музыкант впервые стал лидером чарта Billboard в апреле. 8 мая он анонсировал дату выхода Rough and Rowdy Ways, выпустив трек False Prophet.
Как писал NEWS.ru, Боб Дилан заявил, что коронавирус не последнее потрясение, с которым столкнётся мир. По его мнению, это наказание человечеству за «проступки».
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