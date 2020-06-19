Боб Дилан выпустил новый альбом впервые за восемь лет

https://static.news.ru/photo/39615250-b206-11ea-90a1-fa163e074e61_660.jpg Боб Дилан Фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант Боб Дилан выпустил новый альбом, получивший название Rough and Rowdy Ways. Это 39-я пластинка в дискографии артиста и первая за восемь лет.

В релиз вошло десять песен, общая продолжительность которых составила 71 минуту. Весной Дилан опубликовал три сингла с альбома: Murder Most Foul, I Contain Multitudes и False Prophet.

Ð¡Ð»ÑÑÐ°Ð¹ÑÐµ <noindex><a href="https://music.yandex.ru/album/11066763" rel="nofollow" target="_blank">Rough and Rowdy Ways</a></noindex> â <noindex><a href="https://music.yandex.ru/artist/1665" rel="nofollow" target="_blank">Bob Dylan</a></noindex> Ð½Ð° Ð¯Ð½Ð´ÐµÐºÑ.ÐÑÐ·ÑÐºÐµ

С композицией Murder Most Foul музыкант впервые стал лидером чарта Billboard в апреле. 8 мая он анонсировал дату выхода Rough and Rowdy Ways, выпустив трек False Prophet.

Как писал NEWS.ru, Боб Дилан заявил, что коронавирус не последнее потрясение, с которым столкнётся мир. По его мнению, это наказание человечеству за «проступки».