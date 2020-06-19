Музыка

Нил Янг выпустил альбом, записанный 45 лет назад

12:35, 19 июня 2020
Нил Янг Нил Янг Фото: David Burke/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадский и американский музыкант Нил Янг выпустил альбом под названием Homegrown. Пластинка была записана в 1975 году.

В релиз вошло 12 песен, общая продолжительность которых составила 35 минут.

Пластинка была записана после расставания с актрисой Кэрри Снодгресс. После окончания работы над альбомом он посчитал, что песни слишком личные, чтобы делиться ими с миром, поэтому он не мог решиться выпустить его в течение 45 лет.

Как отмечает The Rolling Stone, Янг исполнял некоторые композиции на концертах, часть из них выходила на других пластинках в несколько изменённом виде.

19 июня также новый альбом выпустил американский музыкант Боб Дилан. Релиз получил название Rough and Rowdy Ways. Это 39-я пластинка в дискографии артиста и первая за восемь лет, писал NEWS.ru.

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