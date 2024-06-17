«Не против бомбежек Белгорода»: Noize MC требуют признать террористом SHOT: общественники требуют внести Noize MC в список террористов и экстремистов

Российские общественники требуют внести рэпера Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в реестр террористов и экстремистов после того, как он вышел на сцену в футболке с символикой украинского полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, активисты также добиваются возбуждения уголовного дела.

Отмечается, что обращение к председателю Следкома Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову направили активисты «Зова народа». Уголовное дело просят возбудить по статье о публичном оправдании терроризма. Причиной послужило видео с концерта в Валенсии, который проходил 26 мая. На кадрах рэпер расстегивает куртку, под которую была надета футболка с запрещенной символикой.

Данный исполнитель в очередной раз доказал, что он не против бомбежек Белгорода, уроженцем которого он является, — заявил председатель движения Сергей Зайцев.

Ранее стало известно, что Noize MC может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иноагента. В правоохранительных органах рассказали, что музыкант в этом случае рискует получить два года лишения свободы или штраф от 300 тысяч рублей.