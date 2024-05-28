На Noize MC могут завести уголовное дело ТАСС: Noize MC грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев)

Рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иноагента, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Музыкант в этом случае рискует получить два года лишения свободы или штраф от 300 тысяч рублей.

Ивану Алексееву грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В течение года он неоднократно привлекался к административной ответственности за отказ указать статус иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ), поэтому для этого есть все основания, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее на рэпера составили новый протокол по статье о нарушении деятельности иностранных агентов. Дело будет рассматривать Таганский суд Москвы. При этом раньше дела в отношении исполнителя рассматривали в Кузьминском суде — по месту его регистрации. Министерство юстиции России внесло Алексеева в список иностранных агентов осенью 2022 года, и после начала специальной военной операции на Украине музыкант покинул страну.

В ноябре 2023 года рэперу выписали штраф в 30 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Музыкант не указал обязательную маркировку на двух заметках на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Тем временем рэпер избавляется от оставшегося в России имущества. Так, артист продал перекупщикам свой внедорожник, которым владел около 10 лет, за 2,1 млн рублей. Его авто 2013 года выпуска теперь владеет фотограф из Магадана.