Noize MC оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента ТАСС: Noize MC оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: АГН «Москва»

Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Музыканту Ивану Алексееву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известному под псевдонимом Noize MC, выписали штраф в 30 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента, пишет ТАСС со ссылкой на Кузьминский суд Москвы. По данным агентства, Алексеев не указал обязательную маркировку на двух заметках на своей странице во «ВКонтакте».

Суд признал виновным И. А. Алексеева по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), — уточнили в суде.

Причиной наказания стали анонсы концертов в соцсети. Эти сообщения попали на глаза сотрудникам Роскомнадзора, которые составили протокол об административном правонарушении. Музыкант вину не признал и в суд не пришел. Представитель Noize MC сказал, что озвученные посты были опубликованы не на личной странице артиста, а в официальной группе творческого коллектива.

Минюст России внес Алексеева в список иностранных агентов осенью 2022 года. После начала спецоперации на Украине музыкант покинул РФ.

Ранее Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за непредоставление иноагентской отчетности в уполномоченный орган. Этот административный штраф по «иноагентской» статье стал для него третьим.