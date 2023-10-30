Каца оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье об иноагентах Блогер Кац получил третий административный штраф по статье об иноагентах

Фото: Максим Тиньков/CC BY-SA 2.0/wikipedia/commons

Максим Кац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов)

Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за непредоставление иноагентской отчетности в уполномоченный орган, сообщается на сайте суда. Этот административный штраф по «иноагентской» статье стал для него третьим.

30 октября 2023 года Хорошевским районным судом города Москвы вынесено постановление о назначении административного штрафа в отношении Каца М. Е., совершившего нарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей, — говорится в сообщении.

Минюст внес Максима Каца в реестр иноагентов в июне 2022 года. В обосновании включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

С тех пор Кац получил два административных штрафа из-за отсутствия маркировки на распространяемых им материалах. Кроме того, в августе 2022-го Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по уголовному делу о фейках о российской армии.

Ранее Кац в беседе с NEWS.ru заявил, что будет обжаловать решение суда о его приговоре сроком на восемь лет. Блогер выразил мнение, что дело против него является политическим.