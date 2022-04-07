Мрачный рэп Pyrokinesis о настоящем, тайные знаки IOWA: новинки «VK Музыки»

Катя Иванчикова с группой IOWA порадовали поклонников песней «Знаки», Анет Сай презентовала сингл с оптимистичным названием «И теперь прорвёмся», а рэпер Pyrokinesis, известный мрачными и концептуальными композициями, выпустил пронизанный тревожным настроением трек «Око». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Тайные «Знаки» от группы IOWA

Группа IOWA выпустила новый трек «Знаки», значение которого предстоит разгадать слушателям. Текст меланхоличной песни в исполнении лидера коллектива Кати Иванчиковой носит абстрактный характер. Как пояснила сама певица, её новое сочинение о людях, которые «запутались в лабиринте чувств».

Песня о том, что мы постоянно ищем своих и своё. Мы нуждаемся в тепле друг друга, но боимся довериться. Когда разочаровываемся, когда земля уходит из-под ног, когда теряем своих или не принимаем их точку зрения, мы можем запутаться в лабиринте чувств, — отметила Катя Иванчикова.

Анет Сай: «И теперь прорвёмся»

24-летняя исполнительница Анет Сай (Анна Сайдалиева), артистка лейбла Black Star, презентовала песню «И теперь прорвёмся». Её имя стало известно в 2019 году, когда она успешно прошла кастинг во второй сезон вокального шоу талантов «Песни» на телеканале ТНТ. И хотя Сай выбыла после первого же концерта, лейбл Black Star заключил контракт не только с победителем проекта, но и с Анет.

На днях Анет Сай записала новый романтичный трек с рефреном «Мы всё проходили и сейчас прорвёмся!». Поклонники исполнительницы отметили, что оптимизм — то, чего сейчас всем не хватает в жизни.

«Око» рэпера Pyrokinesis

Рэпер Pyrokinesis (Андрей Федорович) выпустил любопытную новинку «Око». Песня насыщена сложными терминами из учебника физики, за которыми скрывается глубокий посыл о тревожном настоящем. Несколько раз повторяя в начале трека цифру 2022, музыкант сразу даёт понять, что речь пойдёт о сегодняшнем дне, где, по его мнению, «невыносимо дышать, тяжёлый водород, уже дрожит земля, вокруг горит материя» и «над нами термоядерное око».

Когда-то наши дети, может, скажут «Ненависти нет», — предполагает исполнитель.

26-летний рэпер также отмечает в тексте, что «для ракет все равны» и что «с годами осознаёшь, что романтики нет в оружии».

Pyrokinesis начинал с батлов и быстро стал известен как исполнитель мрачного рэпа, все его работы отличает концептуальность. В своих треках он делает упор на текстовую составляющую, предлагая слушателю осмыслить его идею. На творчество Pyrokinesis, по словам самого музыканта, оказали влияние Лана Дель Рей, Каста, Виктор Пелевин, Энди Уорхол. Сегодня Андрей Pyrokinesis — признанная звезда рэпа. Например, его альбом «Моя милая пустота», выпущенный в 2019 году, в первый же день набрал 2 млн прослушиваний.