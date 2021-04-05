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Ведущие Ксения Собчак, Филипп Киркоров и певица Ольга Бузова
Музыка

Моргенштерн, Манижа, Лепс и другие: все звёзды премии «ЖАРА Music Awards»

10:51, 05 апреля 2021 25
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В столице прошла церемония вручения ежегодной музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Ведущими церемонии в этом году стали Ксения Собчак и Филипп Киркоров.

Одним из триумфаторов премии в этом году стал Моргенштерн, который унёс с собой награду в номинации «Прорыв года». Награда за лучший альбом года досталась украинскому дуэту Artik & Asti, а лучшим певцом года признали Jony.

На церемонии собрались десятки звёзд и блогеров, среди которых были Валерий Меладзе, Валерия, Денис Клявер, Лариса Долина, Джиган, Даня Милохин и многие другие.

Даня Милохин, «Трендcеттер года»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Моргенштерн (Алишер Валеев), «Прорыв года»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ольга Бузова

zharatv/instagram.com

Григорий Лепс с супругой Анной Шаплыковой

zharatv/instagram.com

Manizha

zharatv/instagram.com

Джиган

zharatv/instagram.com

Валерия и Иосиф Пригожин

zharatv/instagram.com

Zivert, «Песня года»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ведущие Ксения Собчак, Филипп Киркоров и певица Ольга Бузова

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Artik & Asti, «Альбом года»

zharatv/instagram.com

Полина Гагарина

zharatv/instagram.com

Денис Клявер с супругой Ириной Федотовой

zharatv/instagram.com

Юлия Савичева

zharatv/instagram.com

Tsoy, номинация «Вне времени»

zharatv/instagram.com

#2Маши, номинация «Женское видео»

zharatv/instagram.com

Лариса Долина

zharatv/instagram.com

Jony (Джахид Гусейнли), «Певец года»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дочь Валерии, актриса и певица Шена Шульгина (SHENA)

zharatv/instagram.com

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