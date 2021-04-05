Моргенштерн, Манижа, Лепс и другие: все звёзды премии «ЖАРА Music Awards»

В столице прошла церемония вручения ежегодной музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Ведущими церемонии в этом году стали Ксения Собчак и Филипп Киркоров.

Одним из триумфаторов премии в этом году стал Моргенштерн, который унёс с собой награду в номинации «Прорыв года». Награда за лучший альбом года досталась украинскому дуэту Artik & Asti, а лучшим певцом года признали Jony.

На церемонии собрались десятки звёзд и блогеров, среди которых были Валерий Меладзе, Валерия, Денис Клявер, Лариса Долина, Джиган, Даня Милохин и многие другие.

Даня Милохин, «Трендcеттер года» Екатерина Чеснокова/РИА Новости Моргенштерн (Алишер Валеев), «Прорыв года» Екатерина Чеснокова/РИА Новости Ольга Бузова zharatv/instagram.com Григорий Лепс с супругой Анной Шаплыковой zharatv/instagram.com Manizha zharatv/instagram.com Джиган zharatv/instagram.com Валерия и Иосиф Пригожин zharatv/instagram.com Zivert, «Песня года» Екатерина Чеснокова/РИА Новости Ведущие Ксения Собчак, Филипп Киркоров и певица Ольга Бузова Екатерина Чеснокова/РИА Новости Artik & Asti, «Альбом года» zharatv/instagram.com Полина Гагарина zharatv/instagram.com Денис Клявер с супругой Ириной Федотовой zharatv/instagram.com Юлия Савичева zharatv/instagram.com Tsoy, номинация «Вне времени» zharatv/instagram.com #2Маши, номинация «Женское видео» zharatv/instagram.com Лариса Долина zharatv/instagram.com Jony (Джахид Гусейнли), «Певец года» Екатерина Чеснокова/РИА Новости Дочь Валерии, актриса и певица Шена Шульгина (SHENA) zharatv/instagram.com