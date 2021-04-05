Моргенштерн, Манижа, Лепс и другие: все звёзды премии «ЖАРА Music Awards»

В столице прошла церемония вручения ежегодной музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Ведущими церемонии в этом году стали Ксения Собчак и Филипп Киркоров.
Одним из триумфаторов премии в этом году стал Моргенштерн, который унёс с собой награду в номинации «Прорыв года». Награда за лучший альбом года досталась украинскому дуэту Artik & Asti, а лучшим певцом года признали Jony.
На церемонии собрались десятки звёзд и блогеров, среди которых были Валерий Меладзе, Валерия, Денис Клявер, Лариса Долина, Джиган, Даня Милохин и многие другие.
Даня Милохин, «Трендcеттер года»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Моргенштерн (Алишер Валеев), «Прорыв года»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ольга Бузова
zharatv/instagram.com
Григорий Лепс с супругой Анной Шаплыковой
zharatv/instagram.com
Manizha
zharatv/instagram.com
Джиган
zharatv/instagram.com
Валерия и Иосиф Пригожин
zharatv/instagram.com
Zivert, «Песня года»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ведущие Ксения Собчак, Филипп Киркоров и певица Ольга Бузова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Artik & Asti, «Альбом года»
zharatv/instagram.com
Полина Гагарина
zharatv/instagram.com
Денис Клявер с супругой Ириной Федотовой
zharatv/instagram.com
Юлия Савичева
zharatv/instagram.com
Tsoy, номинация «Вне времени»
zharatv/instagram.com
#2Маши, номинация «Женское видео»
zharatv/instagram.com
Лариса Долина
zharatv/instagram.com
Jony (Джахид Гусейнли), «Певец года»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дочь Валерии, актриса и певица Шена Шульгина (SHENA)
zharatv/instagram.com