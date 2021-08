«Мои дети уже битломаны»: Дибров об актуальности альбома Revolver сегодня

5 августа 2021 года культовая пластинка группы The Beatles Revolver (1966) отмечает 55-летний юбилей. Альбом, относящийся к периоду их несомненного расцвета и обретения мировой славы, актуален по сей день, уверен ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале, один из самых известных российских битломанов Дмитрий Дибров. В беседе с NEWS.ru, приуроченной к юбилею Revolver, журналист рассказал о двух примечательных композициях альбома, влиянии группы на воспитание детей и актуальности творчества битлов сегодня.

Как группа Джона Леннона стала группой Пола Маккартни

Говоря о пластинке Revolver, Дибров особенно отметил две песни — Here, there and everywhere и Eleanor Rigby. Первая, по мнению ведущего, важна в том смысле, что она показывает: группа Джона Леннона становится группой Пола Маккартни.

Вот, может быть, первый такой явный признак, что это произошло, и есть диск Revolver. Тут как раз и есть вопрос формата донесения музыкальной продукции до зрителя. Когда главной формой была концертная деятельность, Леннон возвышался на авансцене над толпой. Леннон — это «удач», смычок, мужская энергия, хрип, рок-н-ролл. Маккартни — это женское, это скрипка. Тот смычок, а этот скрипка, — сказал журналист.

Ещё в школе Леннон вместе со своими друзьями основал группу The Quarrymen, названную в честь школы, в которой они учились. Будущий основатель The Beatles играл в группе на гитаре. Кроме него, в The Quarrymen участвовало пять человек: ещё один «гитарист», двое ударных, один человек на банджо и один, лучший друг Джона, Пит Шоттон, — на стиральной доске. Спустя почти 10 лет после создания школьной группы Леннон познакомился с Полом Маккартни и принял его в состав музыкантов The Quarrymen.

Провалив все выпускные экзамены в школе, Леннон с трудом, но поступил в Ливерпульский художественный колледж. Там он подружился со Стюартом Сатклиффом, которого тоже привлёк в ту группу, и встретил свою будущую жену Синтию Пауэлл. В 1959 году группа перестала существовать. Тогда же появилось иное название — сначала Silver Beetles, затем — The Beatles.

Chris Walter/Photofeatures International/Global Look Press

Дибров признаёт: Леннон был не столько вокалист, сколько яркий лидер, необходимый первое время группе для привлечения внимания. Им больше интересовались как персоной, нежели как гениальным исполнителем с точки зрения музыки.

Маккартни, может, и больше одарён вокально, но для стадиона нужен был Леннон. А вот когда люди заперлись в студии, отказавшись от гастрольной работы, вот тут на первый план вышла тонкая, но исполненная музыкальными дарованиями фигура Маккартни, которая, возможно, не дотягивала до лидера стадионной группы, а вот для студийной лаборатории отлично, — отметил телеведущий.

Что касается композиции Here, there and everywhere на пластинке Revolver, именно она показала поклонникам, что старые битлы в прошлом. Впереди группу ждал расцвет и совершенно иной уровень работы.

Here, there and everywher» будто показала Леннону: «Ну, брателло, новая жизнь начинается, где будут цениться невероятные лиричности, тонкости музыкального поворота! А тебе, товарищ Леннон, придётся быть на подпевке». Всё, так сказать, кончилось время гроздьев поклонниц на бампере Rolls-Royce. Теперь надо будет выдавать под руководством Джорджа Мартина (аранжировщик и композитор, работавший с группой The Beatles в 1960-е годы. — NEWS.ru) новый, доселе не слышанный лабораторный продукт, — сказал Дибров.

Уже в композиции Eleanor Rigby, по словам журналиста, слышен восторг Маккартни от знакомства со средневековой манерой аранжировать струнный квартет. Песня, посвящённая одиночеству, наблюдательная Eleanor Rigby идёт сразу после заглавного трека Taxman, принадлежащего перу Джорджа Харрисона. После этих двух композиций играет мелодичная I’m Only Sleeping, сменяющаяся яркой, философской«Love You To, переходящей в распевно-сентиментальную Here, There and Everywhere. Следом идёт Yellow Submarine, а завершает первую сторону диска She Said, She Said.

На второй части пластинки оказались песни Good Day Sunshine, And Your Bird Can Sing, For No One, Dr. Robert, I Want to Tell You,«Got to Get You into My Life и гипнотическая Tomorrow Never Knows, где Леннон впервые формулирует девиз 1966-го года:

Отключи разум, расслабься и плыви по течению... это не смерть... отгони прочь мысли, погрузись в пустоту...

«Битлы — это услада для детства»

Дибров рассказал, что среди его детей уже есть настоящие битломаны. Даже младшие, по словам ведущего, посвящены в творчество The Beatles. На вопрос о том, ставит ли Дибров слушать группу своим детям, он ответил: «Конечно».

Если вы спрашиваете у меня, то я должен заявить, что битлы мне здорово помогают в деле воспитания. И мои парни уже битломаны. Ребёнок не будет слушать что-либо полезное, если это не будет весело. И здесь он совсем не лоботряс. Я, например, в защиту ребёнка процитирую Шекспира, а уж в уважении к этому автору, надеюсь, мы все одинаковы. Так вот, он говорит: «В чём нет услады, в том пользы нет». Битлы — это услада детства. Во-первых, битломания хорошо разработала культурный арсенал. Тут и мультфильмы, и фильмы, и книги, — поделился журналист.

Дмитрий Дибров Сергей Киселев/АГН «Москва»

Более того, телеведущий считает, что актуальность группы состоит не только в музыкальной составляющей, но и в языковой. Дибров отметил: слушая The Beatles, можно отлично подтянуть английский язык. Он убеждён: знание иностранного языка открывает сегодня весь мир.