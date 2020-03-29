https://static.news.ru/photo/bd8a30de-71a0-11ea-85f4-fa163e074e61_660.jpg Людмила Лядова Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил композитора Людмилу Лядову с днём рождения. Народной артистке РСФСР исполнилось 95 лет.

Мишустин отметил, что мелодии Лядовой знают и узнают с первых нот представители разных поколений.

Отечественную эстраду невозможно представить без ваших добрых, сердечных и весёлых мелодий. Многие годы они звучат в исполнении известных артистов, дарят радость и хорошее настроение, — говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте правительства РФ.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. За свою творческую карьеру она написала музыку к более чем 800 песням, а также оперу «Два цвета времени» и оперетты «Под чёрной маской», «Атаманша», «У опасной черты», «Кто твоя невеста?».

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