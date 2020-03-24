Также Буйнов получил поздравления от Аллы Пугачёвой. Примадонна пообещала певцу, что они «ещё гульнут».
Ранее NEWS.ru писал, что Буйнов будет отмечать юбилей дома и вдвоём с женой. От пышного торжества Буйнова заставила отказаться пандемия коронавируса. Это подтвердила супруга музыканта Елена.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысячи, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.