https://static.news.ru/photo/85ac880c-6dc6-11ea-91bb-fa163e074e61_660.jpg Александр Буйнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров поздравил коллегу по сцене — Александра Буйнова — с 70-летием. Шоумен назвал юбиляра «дорогим другом» и поблагодарил его за то, что он есть.

Дорогой друг! С юбилеем! Всё только начинается!!!! Спасибо, что ты у нас есть! — написал Киркоров на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Также Буйнов получил поздравления от Аллы Пугачёвой. Примадонна пообещала певцу, что они «ещё гульнут».

Ранее NEWS.ru писал, что Буйнов будет отмечать юбилей дома и вдвоём с женой. От пышного торжества Буйнова заставила отказаться пандемия коронавируса. Это подтвердила супруга музыканта Елена.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысячи, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.