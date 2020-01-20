https://static.news.ru/photo/49af4fbe-3bc7-11ea-b156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Nancy Kaszerman/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская певица Мадонна отменила очередное выступление в рамках тура Madame X. Фанатам она сообщила об отмене за 45 минут до начала программы.

Исполнительница опубликовала в своём Instagram-аккаунте пост с извинениями. И объявила дату следующего выступления.

Извините, что пришлось отменить сегодняшнее выступление, но я должна прислушиваться к своему телу и отдыхать. Скрестите пальцы, чтобы увидеться во вторник, — цитирует Мадонну портал argumenti.ru.

Фанаты с понимание отнеслись к сообщению певицы и пожелали ей скорейшего выздоровления. Вероятно, что отмена шоу связана с недавней травмой, которую исполнительница получила во время падения с лестницы.

В ноябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что Мадонна отменила три концерта из-за «непереносимой боли». Деньги за билеты она вернула всем зрителям.