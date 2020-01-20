Извините, что пришлось отменить сегодняшнее выступление, но я должна прислушиваться к своему телу и отдыхать. Скрестите пальцы, чтобы увидеться во вторник, — цитирует Мадонну портал argumenti.ru.
Фанаты с понимание отнеслись к сообщению певицы и пожелали ей скорейшего выздоровления. Вероятно, что отмена шоу связана с недавней травмой, которую исполнительница получила во время падения с лестницы.
В ноябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что Мадонна отменила три концерта из-за «непереносимой боли». Деньги за билеты она вернула всем зрителям.