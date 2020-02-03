https://static.news.ru/photo/28485700-4674-11ea-8744-fa163e074e61_660.jpg Little Big Фото: littlebigband/vk.com

Группа Little Big и певица Полина Гагарина вошли в шорт-лист претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение».

В список также попали Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом ZIVERT, Димаш Кудайберген из Казахстана и участник шоу «Голос» Александр Панайотов, сообщает Super.

Артиста, который в итоге отправится на конкурс, выберет жюри Первого канала.

Как писал NEWS.ru, композитор Игорь Крутой назвал возможного участника Евровидения от России в 2020 году. По его мнению, на 90% в Роттердам отправится финалист шоу «Голос» Александр Панайотов.