Группа Little Big и певица Полина Гагарина вошли в шорт-лист претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение».
В список также попали Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом ZIVERT, Димаш Кудайберген из Казахстана и участник шоу «Голос» Александр Панайотов,
Артиста, который в итоге отправится на конкурс, выберет жюри Первого канала.
Как писал NEWS.ru, композитор Игорь Крутой назвал возможного участника Евровидения от России в 2020 году. По его мнению, на 90% в Роттердам отправится финалист шоу «Голос» Александр Панайотов.
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