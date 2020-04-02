Лишившиеся туров Сантана и Снуп Догг сфокусировались на торговле марихуаной

https://static.news.ru/photo/e3b56e48-74e0-11ea-b369-fa163e074e61_660.jpg Карлос Сантана Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com|Global Look Press

Американские музыканты Карлос Сантана, Снуп Догг и B-Real из группы Cypress Hill сконцентрировались на производстве и продаже марихуаны. Они лишились возможности давать концерты из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

B-Real (настоящее имя Луис Фрис) заявил, что после объявления карантина в его магазине по продаже конопляной продукции был ажиотаж, передаёт Billboard.

Люди хотят справиться со стрессом, и каннабис в этом помогает, — сказал артист.

Рост спроса также наблюдается в магазинах Снуп Догга, Вилли Нельсона, Дженни Льюис и Сантаны, который в течение ближайших недель планирует запустить торговлю через соцсети. Представители исполнителя заявили, что действуют в рамках правил и законов.

О том, что Карлос Сантана отменил европейскую часть тура стало известно в начале марта. Гастроли под названием Miraculous 2020 World Tour должны были начаться в итальянской Болонье 14 марта, писал NEWS.ru.