Лишившиеся туров Сантана и Снуп Догг сфокусировались на торговле марихуаной

Американские музыканты Карлос Сантана, Снуп Догг и B-Real из группы Cypress Hill сконцентрировались на производстве и продаже марихуаны. Они лишились возможности давать концерты из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
B-Real (настоящее имя Луис Фрис) заявил, что после объявления карантина в его магазине по продаже конопляной продукции был ажиотаж,
Люди хотят справиться со стрессом, и каннабис в этом помогает, — сказал артист.
Рост спроса также наблюдается в магазинах Снуп Догга, Вилли Нельсона, Дженни Льюис и Сантаны, который в течение ближайших недель планирует запустить торговлю через соцсети. Представители исполнителя заявили, что действуют в рамках правил и законов.
О том, что Карлос Сантана отменил европейскую часть тура стало известно в начале марта. Гастроли под названием Miraculous 2020 World Tour должны были начаться в итальянской Болонье 14 марта, писал NEWS.ru.
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