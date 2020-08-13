Linkin Park представили неизданную демопесню к юбилею дебютного альбома

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Участники американской группы Linkin Park опубликовали ранее не издававшуюся песню по случаю 20-летия их первого альбома Hybrid Theory, вышедшего в 2000 году. Трек носит название She Couldn't.

Демопесня давно знакома поклонникам коллектива, однако артисты решили официально выпустить её только сейчас. Трек станет одним из 12 демопесен, вошедших в юбилейное переиздание альбома, с которого началась история группы, сообщает Rolling Stone.

Релиз ожидается 9 октября, в том же месяце, что и в 2000 году. Выпуском занимается звукозаписывающая компания Warner Records, с которой группа сотрудничала всю свою карьеру.

Ранее участники Linkin Park рассказали, что у них есть неизданная песня, записанная вместе с фронтменом Честером Бенингтоном, покончившим с собой в 2017 году. Композиция получила название Friendly Fire.