Лидер Linkin Park выпустил клип на песню, записанную вместе с фанатами

https://static.news.ru/photo/874b377c-c4e6-11ea-9f49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Okla Michal/Global Look Press

Американский музыкант Майк Шинода, известный как лидер группы Linkin Park, опубликовал клип на песню Open Door, которую записал при участии своих поклонников. Трек стал частью альбома Dropped Frames Vol. 1, вышедший 10 июля.

Все песни из нового релиза Шинода сочинял и записывал вместе с фанатами на своем канале на Twitch, отмечает NME. В ролике показан процесс создания треков.

В 2019 году Майк Шинода записал песню для российского фантастического боевика «Аванпост». Композиция получила название Fine.

Как писал NEWS.ru, участники Linkin Park рассказали, что у них есть неизданная песня, записанная вместе с фронтменом Честером Бенингтоном, покончившим с собой в 2017 году. Композиция получила название Friendly Fire.