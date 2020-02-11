https://static.news.ru/photo/4119d6be-4ce1-11ea-878b-fa163e074e61_660.jpg Децл Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Благотворительный концерт-трибьют памяти российского музыканта Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, переносится на неопределённый срок. О новой дате мероприятия станет известно позже.

Об отмене концерта сообщили организаторы. Они также рассказали, что деньги за билеты можно вернуть до 25 февраля включительно.

На мероприятии в Adrenaline Stadium должны были выступить такие артисты, как Егор Крид, Bad Balance, Loc-Dog, Лигалайз, Смоки Мо, Тимати и Гуф. Позже было решено перенести концерт на площадку поменьше, в клуб «1930».

Как писал NEWS.ru, вечер памяти Децла был запланирован на 25 февраля 2020 года. Поклонникам исполнителя дали возможность самим решить, какие артисты выступят на концерте.