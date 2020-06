Клип Arctic Monkeys собрал миллиард просмотров на YouTube

https://static.news.ru/photo/63fa7fee-b0b4-11ea-a903-fa163e074e61_660.jpg Алекс Тёрнер Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Клип британской группы Arctic Monkeys собрал миллиард просмотров на видеохостинге YouTube. Видео сопровождает песню «Do I Wanna Know?».

Трек вышел в 2013 году и стал одним из синглов с пятого альбома коллектива под названием AM. Режиссёром ролика выступил Дэвид Уилсон.

В видео присутствуют сцены курения. Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья.

Видеоряд у клипа довольно минималистичный. Изображение визуализации звуковых волн постепенно сменяется анимацией, следующей за ритмом песни.

