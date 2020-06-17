Клип Arctic Monkeys собрал миллиард просмотров на YouTube

Клип британской группы Arctic Monkeys собрал миллиард просмотров на видеохостинге YouTube. Видео сопровождает песню «Do I Wanna Know?».
Трек вышел в 2013 году и стал одним из синглов с пятого альбома коллектива под названием AM. Режиссёром ролика выступил Дэвид Уилсон.
В видео присутствуют сцены курения. Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья.
Видеоряд у клипа довольно минималистичный. Изображение визуализации звуковых волн постепенно сменяется анимацией, следующей за ритмом песни.
Ранее видео норвежской группы A-ha на песню Take On Me набрало миллиард просмотров на YouTube, писал NEWS.ru. Трек является главным хитом коллектива.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен