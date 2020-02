https://static.news.ru/photo/d80124f6-53c6-11ea-973b-fa163e074e61_660.jpg Фото: A-ha/facebook.com

Видео норвежской группы A-ha на песню Take On Me набрало миллиард просмотров на YouTube. Трек является главным хитом коллектива.

Клип на композицию 1985 года было опубликовано на хостинге в 2010 году. Режиссёром ролика выступил Стив Бэррон.

Коллектив A-Ha был образован в 1982 году музыкантами Полом Воктором-Савоем, Магне Фурухольменом и Мортеном Харкетом. На счету у группы десять студийных альбомов, последний, Cast in Steel, вышел в 2015 году.

Как писал NEWS.ru, группа представила отреставрированную версию клипа на Take On Me в формате 4K. Таким образом музыканты призвали поклонников увеличить количество просмотров до миллиарда.