https://static.news.ru/photo/5526afd6-2bc8-11ea-8f70-fa163e074e61_660.jpg A-Ha Фото: snapshot-photography/D.Vorndran/Global Look Press

Норвежская группа A-Ha выпустила отреставрированную версию клипа на свой главный хит Take On Me.

Видео на композицию 1985 года было опубликовано на YouTube в 2010 году, и за почти десять лет его посмотрели около миллиарда раз.

Смотрите клип в великолепном 4K-разрешении и помогите набрать ему миллиард просмотров! — говорится в подписи.

Коллектив A-Ha был образован в 1982 году музыкантами Полом Воктором-Савоем, Магне Фурухольменом и Мортеном Харкетом. На счету у группы десять студийных альбомов, последний, Cast in Steel, вышел в 2015 году.

Как писал NEWS.ru, клип на песню Smells Like Teen Spirit американской группы Nirvana, которая стала главным хитом коллектива, собрал 1 млрд просмотров на видеохостинге YouTube.