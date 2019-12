https://static.news.ru/photo/16f32230-28c1-11ea-91e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nirvana/youtube.com

Песня Smells Like Teen Spirit американской группы Nirvana, ставшая главным хитом коллектива, собрала один млрд просмотров на видеохостинге YouTube.

Клип был опубликован на платформе официально 16 июня 2009 года. На рекорд ролика обратила внимание радиостанция NPR.

Песня была выпущена в 1991 году в качестве основного сингла с альбома Nevermind. Остальные три сингла Come As You Are, Lithium и In Bloom вышли уже в 1992 году.

Как писал NEWS.ru, американский модельер Марк Джейкобс подал контриск к группе Nirvana за право на использование логотипа-«смайлика». Рисунок использовался в коллекции одежды Bootleg Redux Grunge. Все предметы были чёрного цвета, а принты отсылались к логотипу коллектива Курта Кобейна.