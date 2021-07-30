Клава Кока показала вид горящей Турции из своего окна

Участница лейбла Тимати Black Star, видеоблогер и певица Клава Кока в сторис Instagram выложила вид горящей Турции из окна своей гостиницы в турецком городе Бодрум. На кадрах отчётливо видно, как горят лесные массивы, плавно подбираясь к территории отеля.

Что осталось у меня, кроме этих капель соли на моих щеках, — поёт Кока.

Видеоролик с видом на полыхающую пожарами Турцию снят под новую песню Клавы «Точка». В ней рассказывается о расставании героини с возлюбленным. Неизвестно, хотела ли певица сделать отсыл в новом треке к разрыву с её бывшим молодым человеком, популярным видеоблогером Дмитрием Гордеем, с которым она два года состояла в отношениях. Но некоторая связь всё-таки прослеживается: молодая пара рассталась именно в Турции. Певица также добавила, что уже посмотрела первую склейку клипа на новый трек, при этом отметив, что в клипе будет много графики, а сам видеоролик получится очень эмоциональным.

Ранее в крупных курортных городах Турции Бодруме, Мармарисе и Анталье вспыхнули сильные лесные пожары. Власти определили сложившуюся ситуацию как «национальную катастрофу» и немедленно бросили все силы на борьбу с огнём. Некоторые курорты распорядились эвакуировать туристов.