Певец Филипп Киркоров, который в День святого Валентина представил новый клип на песню «Романы», заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих. Новую композицию он сравнил с сериалом «Молодой папа».
Действие клипа происходит в церкви. По сюжету католический священник пытается противостоять домогательствам коварной прихожанки. Вырвать падре из рук искусительницы безуспешно пытаются полуодетые монахини.
В роли прихожанки снялась участница Comedy Womаn Екатерина Варнава,
В сериале [итальянского режиссёра Паоло] Соррентино «Молодой папа» всё тоже достаточно спорно. А к нему нет вопросов? — ответил Киркоров на вопрос, не боится ли он обвинений в оскорблении чувств верующих.
Певец добавил, что клип навеян шедевром Ватикана — фреской Микеланджело «Сотворение Адама». Композиция «Романы» вошла в новый одноимённый альбом, релиз которого запланирован на 6 марта.
Ранее NEWS.ru писал, что к съёмкам Киркоров готовился основательно. Он нанял персонального тренера, который контролировал его питание и физическую форму, и в результате похудел на 30 килограммов. Стоимость одеяний в клипе составила около 35 млн рублей.
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