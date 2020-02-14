Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появился фильм, в котором показано, как создавался клип на песню Redemption Song ямайского музыканта Боба Марли, выпущенный по случаю его 75-летия.

На видео демонстрируется творческий процесс мультипликаторов, работавших над анимационным роликом. Они посетили его родные места, чтобы как можно лучше передать настроение его музыки. Клип на песню выпустили компании The Marley...