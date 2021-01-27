Киркоров намерен удивить Евровидение

https://static.news.ru/photo/e59a4382-60ee-11eb-8fad-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что едет на музыкальный конкурс «Евровидение-2021» с певицей, представляющей Молдавию. По его словам, в скором времени будет представлена конкурсная песня.

Да! Теперь официально! Мы едем покорять Евровидение-2021 вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы! — сообщил Киркоров в Instagram.

Он добавил, что для конкурса его международная команда готовит «очень сладкую премьеру».

Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчёт, — добавил певец.

Конкурс в 2021 году может пройти по одному из четырёх сценариев, которые готовят организаторы. Не исключён онлайн-формат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из самых популярных рэперов в России Моргенштерн (Алишер Валеев) сообщил о готовности отправиться на Евровидение и там «всех порвать». За кандидатуру рэпера заочно выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что все «вцепились в одну группу», имея в виду Little Big, как будто других артистов в России нет.