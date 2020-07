Канье Уэст назвал, кого хотел бы видеть своим вице-президентом

Фото: kanyew.est/instagram.com

Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст объявил о том, что выпустит свой новый альбом 24 июля. Релиз получил название Donda.

Уэст опубликовал в Twitter трек-лист из 12 композиций. Среди них не оказалось недавно выпущенной песни Wash Us In The Blood, которую он записал со своим протеже Трэвисом Скоттом. В списке...