Канье Уэст назвал, кого хотел бы видеть своим вице-президентом

https://static.news.ru/photo/343b6e04-cbf7-11ea-8372-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: kanyew.est/instagram.com

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что хотел бы видеть своего коллегу Шона Картера, известного как Jay-Z, в качестве кандидата в вице-президенты во время предвыборной гонки.

Уэст дал интервью на радиостанции Z93 Jamz города Чарлстон в штате Южная Каролина, во время которого поговорил о своих политических амбициях. В беседе он отметил, что давно не разговаривал с Jay-Z и для него это знак того, что они «настоящие братья».

Что я делаю — это смотрю на код, смотрю на знаки. Я подумал: «Знаете, кто должен быть моим напарником в предвыборной гонке? Шон Картер», — заявил артист.

Он отметил, что сейчас его партнёр — пастор христианской церкви в штате Вайоминг Мишель Тидболл. Но если к нему присоединится Jay Z, то ей, по словам Уэста, придётся рассмотреть другую позицию.

Ранее Канье Уэст объявил в соцсетях о своём намерении участвовать в президентской гонке. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

15 июля он зарегистрировался как кандидат в президенты США и через несколько дней провёл первую встречу с избирателями.

Как писал NEWS.ru, Канье Уэст объявил о том, что выпустит свой новый альбом 24 июля. Релиз получил название Donda.