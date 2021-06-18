Макаревич одной фразой оценил влияние Маккартни на «Машину времени»

https://static.news.ru/photo/ce8f852a-d011-11eb-a83e-96000091f725_660.jpg Андрей Макаревич Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Лидер советской и российской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в разговоре с NEWS.ru одной фразой оценил влияние музыки сэра Пола Маккартни на него самого и на коллектив.

Как вы сами думаете? Разумеется [повлияла], о чём говорить-то...Буду рад его поздравить, — заявил Макаревич.

18 июня сэр Джеймс Пол Маккартни отмечает 79 день рождения. Он является одним из основателей легендарной британской группы The Beatles из Ливерпуля.

Маккартни часто попадал в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. 60 его дисков получили статус «золотых», а синглы разошлись тиражом свыше 100 млн экземпляров, песня «Yesterday» до сих пор удерживает первое место по числу кавер-версий — более 3700, хотя была написана ещё в июне 1965-го «битлами».

Ранее сообщалось, что гитарист рок-группы «Машина времени» Александр Кутиков в разговоре с NEWS.ru рассказал, как музыканты обычно отмечают день рождения коллектива. По его словам, они привыкли устраивать концерты. Творческое долголетие «Машины времени» собеседник объяснил «космическими и кармическими делами».