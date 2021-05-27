«Исход»: вышел посмертный альбом рэпера DMX

https://static.news.ru/photo/b8d9310a-bf8a-11eb-99b4-96000091f725_660.jpg Фото: dmx/instagram.com

Вышел новый альбом американского рэпера Эрла Симмонса, известного как DMX. Сборник называется Exodus («Исход»). Его музыкант успел записать накануне смерти. Всего на пластинке 13 треков.

В создании Exodus приняли участие Снуп Догг, Алиша Кис, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и Pop Smoke. В песне Bath Salts можно услышать Jay-Z и Nas, а на 9-й композиции появляется один из сыновей рэпера — Эксодус Симмонс, родившийся от его подруги Дезире Линдстром 16 августа 2016 года. Всего у DMX 15 детей. Один из треков — Hood blues — помогла создать хип-хоп-группа Griselda. Слова наложили на джазовый сэмпл в стиле 1970-х.

DMX ушёл из жизни 9 апреля 2021-го в возрасте 50 лет. Позже власти штата Нью-Йорк объявили 18 декабря днём DMX. После смерти рэпера резко выросло количество онлайн-прослушиваний его треков. С 9 по 10 апреля число стримов песен составляло 75,7 млн, а с 7 по 8 апреля — 7,36 млн раз.

Ранее сообщалось, что американский диджей Ричард Холл, известный как Моби, рассказал, почему проспал похороны матери. По его словам, траурное мероприятие он пропустил из-за похмелья. Об этом музыкант сообщил в документальном фильме Moby Doc. Композитор отметил, что многие люди, посмотревшие картину, обратили внимание именно на этот момент. Шоумен уверен, что покойная родственница отнеслась бы к инциденту с юмором.