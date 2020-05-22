Художник из Ганы нарисовал обложку нового сингла группы СБПЧ

https://static.news.ru/photo/f4e9b1d0-9c34-11ea-9ba1-fa163e074e61_660.jpg Даниэль Анум Джаспер Фото: dajasperart/instagram.com

Художник из Ганы Даниэль Анум Джаспер нарисовал обложку нового сингла российской группы «Самое большое простое число» («СБПЧ»). Песня получила название «Нежно».

Артисты пояснили, что Джаспер специализируется на постерах для фильмов, которые зачастую он даже не видел, передаёт TJournal. Кроме того, он расписывает гробы.

Он создал афиши для множества кинолент, среди которых «Крокодил Данди», «Криминальное чтиво», «Кинг Конг» и «Живая мертвечина». Однажды его посетил американский комик и телеведущий Конан О'Брайен, которому Джаспер нарисовал постер для его шоу Conan.

Как писал NEWS.ru, американская художница Стефани Хук создала защитную маску с картой Мародёров, которая описана в книгах о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Изделие выглядит как обычная маска чёрного цвета, но если на него подышать, на нём появляется изображение школы волшебников Хогвартс на пергаменте.