Гуф выпустил «взрослый» альбом — первый за семь лет: новинки «VK Музыки»

Интернет-звёзды Егор Шип и Ваша Маруся выпустили сингл «Меган Фокс» в стиле поп-рок, исполнитель HARU презентовал песню «Иммигрант», а рэпер Гуф в новом альбоме «Опять» заявил, что «из мальчика превратился в дядю», и неожиданно признался в желании стать дедушкой. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Егор Шип и Ваша Маруся: «Меган Фокс»

Тиктокеры Егор Шип (Егор Кораблёв) и Ваша Маруся (Маруся Климова) записали сингл под названием «Меган Фокс». Шип, похоже, окончательно просился с прошлым, связанным с Валей Карнавал, и выпустил фит, хотя после предыдущих розыгрышей не все поклонники верили, что дуэт с Вашей Марусей всё-таки состоится.

За последние полгода Егор Шип не раз анонсировал громкие фиты. Так, в октябре 2021-го исполнитель якобы записал трек с BTS: Егор создал целую легенду в социальных сетях, но в итоге всё оказалось хайпом. Шипу даже пришлось извиняться перед фанатами бойз-бенда. Также блогер обещал сделать коллаборацию с Филиппом Киркоровым и Ларисой Долиной, однако и они пока не состоялись.

На совместный трек «Меган Фокс» Егора Шипа и Вашу Марусю, похоже, вдохновили отношения знаменитой актрисы с её возлюбленным Колсоном Бейкером, более известным как Machine Gun Kelly (MGK).

Смотрю на тебя, как MGK на Меган Фокс, — поёт Егор Шип.

HARU: «Иммигрант»

Несмотря на название, новый трек российского артиста корейского происхождения Юры Пака (HARU) не имеет никакого отношения к политике и пересечению границ стран. «Иммигрант» — песня про любовь.

Свою музыкальную карьеру HARU начал с выступлений на Арбате в 2017-м. Осенью того же года он принял участие в телешоу «Голос» на Первом канале и успешно прошёл этап «слепых прослушиваний», попав в команду Басты. В 2019 году HARU стал ведущим шоу K-pop MTChart и K-POP SHOW на MTV Russia. Альбомы и клипы музыканта набирают миллионы прослушиваний и просмотров.

Гуф: «Опять»

42-летний рэпер Гуф (Алексей Долматов) выпустил пятый альбом «Опять» — первый сольный сборник за семь лет. В стартовом треке «Где он» музыкант объяснил, что этот альбом о нём самом.

Это альбом не для тус и не для танцев, а для тех, кому грустно. <...> На нём не будет хитов, которые будут крутить по радио. Это альбом о том, как я из мальчика превратился в дядю. <...> Когда тебе наступает сорокет, хочется что-то в жизни поменять, — читает Гуф.

Рэпер признаётся, что давно не употребляет наркотики и не советует их молодёжи. Сейчас он живёт за городом, весит «под сто», обещает «убрать это пузо» и мечтает о внуках.

В целом альбом «Опять» заряжен позитивом. По словам Гуфа, «дальше всё будет классно, скоро закончится карантин, откроют границы, все мы полетим, куда хотим, будем обниматься и веселиться».