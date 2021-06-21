«Это моя судьба»: Айза и Гуф сошлись спустя семь лет после развода

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, сошёлся со своей бывшей супругой Айзой через семь лет после развода. О новой попытке построить счастливую семью женщина рассказала в передаче «Исповедь», запись которой опубликована на сайте видеосервиса Premier.

Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лёшей. Я снова жена Гуфа. Ну, ещё не жена — баба Гуфа, — рассказала Долматова.

По её словам, их сын Сэм обрадовался воссоединению родителей. И, хотя Айза призналась, что пока ей странно целовать мужчину, с которым она рассталась почти 10 лет назад, судя по всему, у скандальной пары всё серьёзно.

При этом ещё в апреле девушка Гуфа Юлия Королёва публиковала их совместные фото. Также и рэпер: поздравлял девушку с днём рождения, писал ,как любит, и постил множество совместных кадров. О воссоединении с Айзой рэпер пока нигде не писал. Бывшая жена музыканта, однако, не считает экс-возлюбленную артиста препятствием в отношениях.

У Лёши девушка была, но девушка не стенка. Юля — лицемерное говно. Она глупая, пустая и поверхностная, — заявила она.

Юлия, в свою очередь, уже ответила в сторис Instagram на слова Айзы. Она написала, что экс-супруга Гуфа выглядит жалко и нелепо, пытаясь «запрыгнуть в последний вагон хайпа».

Высер необоснованных оскорблений в мой адрес лишь подтверждает недалёкость личности и отсутствие уважения (и любви тем более) к своему бывшему мужу. Я могу рассказать вам очень многое и расставить все точки, но из-за уважения и благодарности к своему пути с Лёхой, я не стану этого делать, — написала Юлия.

Гуф женился на Айзе в 2008 году. В августе 2013 года она ушла от рэпера. В марте 2014 года они официально развелись.

Ранее сообщалось, что российская актриса Кристина Асмус намекнула на новый роман. В своём Instagram она подтвердила, что больше не одинока, и рассказала о новом проекте, сюжет которого описывает её несчастный брак с комиком Гариком Харламовым.