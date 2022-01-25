Лена Ленина рассказала о диете Ларисы Долиной

Публицист Лена Ленина похвалила певицу Ларису Долину за «железобетонную» силу воли: исполнительнице удалось отказаться от сахара и быстрых углеводов. По словам писательницы, секрет похудения Долиной заключается в том, чтобы питаться в основном белками и овощами, пишут «Народные Новости».
Кто из дам может похвастаться тем, что навсегда отказался от вредных быстрых углеводов и победил сахар? Этот белый наркотик сильнее других, тоже белых. Я не смогла бросить, и многие из вас, уверена, тоже.Как будем брать себя в руки, дамы? Брать пример с Ларисы Долиной! Только белки (мясо, птица, рыба) и овощи! Это наша новая мантра, девушки, — подчеркнула Ленина.
Ранее диетолог Юлия Чехонина назвала сладкие соки и газировку продуктами, вызывающими внезапную усталость. Ещё это кофе, сладости, обезжиренная еда и фастфуд. Усталость от кофе провоцирует не сам напиток, а его количество. Бодрит умеренное количество кофеина — две-три чашки в день, сказала Чехонина.