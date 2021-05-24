Меган Фокс и её бойфренд похвалились на красной дорожке парным маникюром

https://static.news.ru/photo/a1770f18-bc84-11eb-a096-96000091f725_660.jpg Меган Фокс Фото: facebook.com/MeganFox

Актриса Меган Фокс и её бойфренд рэпер Колсон Бэйкер, известный под сценическим именем Machine Gun Kelly или MGK, похвалились на красной дорожке парным маникюром. Возлюбленные вместе красовалась на минувшей премии Billboard Music Awards.

Актриса Меган Фокс и её бойфренд рэпер Колсон Бэйкер instagram.com/meganfox

Знаменитости поразили публику своим экстравагантным поведением на дорожке. Они ничуть не стеснялись своих чувств: на одном из кадров Меган схватила своего парня между ног и потянулась поцеловать, высунув язык.

Сама актриса едва прикрыла своё тело — её платье можно по праву считать одним из самых «голых» в истории красных дорожек.

Что касается маникюра, дизайны ногтей Меган и Колсона гармонировали, но не повторяли друг друга. Маникюр рэпера больше похож на шахматную доску или принт финишной прямой. Актриса же выбрала для мероприятия нюдовый дизайн.

Ранее сообщалось, что The Weeknd стал триумфатором премии Billboard Awards 2021.