The Weeknd стал триумфатором премии Billboard Awards 2021

https://static.news.ru/photo/933ad5e8-bc6a-11eb-847c-96000091f725_660.jpg The Weeknd Фото: Chris Pizzello/Invision/AP/TASS

Минувшей ночью состоялось вручение музыкальной премии Billboard Awards 2021. Триумфатором в этом году стал The Weeknd — исполнитель выиграл сразу в десяти номинациях. Кто разобрал главные награды в 2021 году за выдающиеся достижения в музыкальных чартах — в материале NEWS.ru. С полным списком победителей можно ознакомиться на Us Weekly.

Артистом десятилетия премия признала Дрейка. Также певица Пинк получила специальный приз Icon Award за успех в чартах Billboard и влияние на музыкальную индустрию в целом. Рэпера Pop Smoke посчитали лучшим новым артистом и лучшим рэп-исполнителем. Лучшей певицей стала Тейлор Свифт, лучшей группой — BTS, а лучшей в R&B стала Doja Cat.

Премией также были отмечены Леди Гага, Канье Уэст, Морган Уоллен, Габби Барретт, Machine Gun Kelly, Bad Bunny и другие .

Церемония вручения Billboard Music Award впервые была проведена в 1990 году и организовывалась ежегодно в декабре, пока не была забыта в 2006-м. Позднее, в 2011 году премия вернулась и с тех пор проводится каждый год в мае. В отличие от «Грэмми» и других подобных премий Billboard Music Award ориентируется на результаты проделанной работы артистов. В частности, журнал и его партнёры отслеживают продажи и прослушивания альбомов и синглов исполнителей, а также следят за гастрольной и социальной активностью.

Ранее в Роттердаме на арене Ahoy подвели итоги международного музыкального конкурса «Евровидение-2021». «Неожиданная» победа группы Måneskin, представляющей Италию, стала вполне ожидаемой для зрителей. Россия — в лице Манижи — заняла лишь девятое место.