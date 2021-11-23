Южнокорейское чудо: как BTS покорили мир и почему такой группы нет в России

Южнокорейская поп-группа BTS из семерых участников победила в главной номинации «Артист года» музыкальной премии American Music Awards 2021. Бой-бэнд стал первым в истории коллективом из азиатской страны, завоевавшим эту награду. В прошлом году BTS впервые в истории жанра K-pop получили номинацию Grammy. Фанбаза группы является сегодня одной из самых больших в мире. Как революционный успех BTS привлёк внимание всего мира к культуре Южной Кореи и чем закончились попытки основать K-pop группы в России — в материале NEWS.ru.

О чём поют BTS и кто такие A.R.M.Y

Культура Южной Кореи громко заявила о себе на мировой музыкальной арене ещё в 2012 году, когда вышел клип Gangnam Style рэпера PSY. Тогда слушатели не старались вникать в корейский текст, очаровавшись ритмичностью и незамысловатыми танцами. Уже через год после громкого дебюта PSY компания Big Hit Entertainment создала группу под названием BTS из семерых парней: RM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви, Чонгук.

BTS многое поют на корейском. И благодаря тому, что их творчество в основном на родном языке, фанаты по всему миру активно изучают культуру и язык, что, естественно, дополнительный плюс для самого государства. Развивать интерес к своей стране за счёт культуры — это очень круто. То, что BTS взяли главную номинацию, вполне логично, — объяснил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев.

К 2017 году про новый бой-бэнд из Южной Кореи знал весь мир. Именно тогда сменилось и название группы с корейского Bangtan Boys на английское Beyond The Scene — «За сценой». На сегодняшний день фанаты BTS, называющие себя A.R.M.Y., являются одной из крупнейших субкультур в мире. С бой-бэндом хотят сотрудничать мировые звёзды, а атрибутика созданной BTS вселенной успешно распродаётся, как и любой продукт, который они даже вскользь упоминают в интервью.

К примеру, бальзам для губ бренда, которым публично пользовались участники BTS, вскоре был весь распродан. Та же судьба ждала кондиционер для белья, о котором упомянул Чонгук. Уже спустя сутки продукт нельзя было найти на прилавках, на что сам артист пожаловался в соцсетях.

Они невероятные люди, отзывчивые, пропагандируют добро, позитив, толерантность. Всегда очень тесно взаимодействуют с фанатами, даже специально создали для этого своё приложение, которое дико популярно сейчас в Азии и по всему миру. Они там переписываются с поклонниками, отвечают на их посты, проводят онлайн-трансляции, — рассказала NEWS.ru поклонница BTS в России Жанна Габатова.

«Ребята уже мультимиллионеры»

BTS не просто создали по всему миру огромную фанбазу, которой транслируют свои ценности и культуру, но и вносят вклад в экономику страны. В 2019-м группа добавила в ВВП Южной Кореи пять миллиардов долларов, а за все годы музыкального творчества — 47 миллиардов. Для сравнения: зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане добавили меньше. И даже во время пандемии коронавируса, несмотря на отмены концертов и мероприятий, BTS оказали поддержку экономике страны.

Лейбл, с которым они сотрудничают, не является лидером в Южной Корее в плане музыки. Тем не менее BTS — это хороший актив, который приносит 80–90% прибыли. И у них контракт до 2024 года, я уж не знаю, что будет дальше. Но пока всё хорошо, ребята уже мультимиллионеры. Это прекрасная история. K-pop групп ведь очень много, но у BTS действительно получилось дойти до цели, — признал Бабичев.

Жанр К-pop (корейской поп-музыки) включает в себя не только музыку, но и актёрское искусство, танцы. Выступления BTS — это тщательно продуманные, отрепетированные представления. Ещё одним секретом успеха группы Бабичев считает отношения с фанатами. Участники группы даже после получения мировой известности продолжают общаться с поклонниками. Тактику доверительных отношений с фанатами при помощи соцсетей критик назвал «очень грамотной стратегией», давшей группе большой прирост аудитории.

По мнению эксперта, мнение о том, что основными слушателями K-pop являются лишь подростки, ошибочки. BTS поют про эйджизм, непонимание, любовь, поиск и принятие себя — а эти темы востребованы также у поколения 30—40-летних и старше.

Почему корейских детей воспитывают в «тренировочных лагерях»

Для Южной Кореи развитие K-pop культуры стало большим экономическим толчком. В Минкультуры страны даже был создан департамент, занимающийся исключительно развитием корейской поп-музыки.

При этом стать музыкантом, так называемым айдолом, тяжело. Претенденты проводят по несколько лет в «тренировочных лагерях», где их обучают основам музыки, танцев, актёрскому мастерству, языкам и общению с людьми. За жизнью будущих артистов активно следят, контролируя даже диеты. При этом попадание в такой лагерь не гарантирует успешную карьеру. Однако родители в Южной Корее, едва почувствовав малейшую артистичность в ребёнке, отправляют его на обучение.

Сейчас время K-pop. Я вижу в музыкальном бизнесе Южной Кореи то, что мы видели на Западе в 1990-е. Когда группы создавали в огромных количествах по одной и той же кальке, — подчеркнул Бабичев.

Перед первым выходом на сцену айдолы должны подписать 15-летний контракт, в котором есть множество ограничений относительно личной жизни. Во-первых, артистам необходимо поддерживать придуманный для них компанией сценический образ. Во-вторых, нельзя говорить о своих личных предпочтениях публично. В договоре прописано множество пунктов: к примеру, один из участников группы H.O.T. Мун Хиджун рассказывал, что в целях сохранения таинственности образа ему во время съёмок даже запрещали посещать туалет.

bts.bighitofficial/instagram.com

Почему в России нет своих K-pop групп?

В России тоже предпринимались попытки вернуться к эпохе бой-бэндов, когда были популярны «Иванушки International» и «Премьер-министр». В начале декабря 2019 года на перезапущенном лейбле Максима Фадеева MALFA вышел дебютный клип бой-бэнда INKI. Директор международного модельного агентства D Model Management в Сеуле Дэнни Арчер даже назвал российскую K-pop группу лучше китайских. Но большой славы ей это пока не принесло.

BTS показывают пример, насколько любовь, уважение и другие правильные ценности, которые устроили бы руководство нашей страны, могут быть востребованы у молодёжи. Но у нас такой группы просто нет. Да, у Дробыша, например, есть бойс-бэнд «Не говори маме». Тоже, казалось бы, молодёжный подход, тоже вокалисты, рэперы, как у BTS. Но не заходит, — заключил Бабичев.

Музыкальный критик назвал две причины отсутствия новых успешных отечественных бойс-бэндов: непонимание продюсерами секрета успеха таких коллективов, как BTS, в современных реалиях и нехватку креатива. По его мнению, это свидетельствует о глубоком кризисе, в котором пребывает сейчас мир российского шоу-бизнеса.