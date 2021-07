Гроб с телом Мамонова не влез в могилу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Культовая британская хеви-метал-группа Iron Maiden впервые за последние шесть лет выпустила новый сингл и клип. Об этом сообщает Lenta.ru.

Выпущенный 16 июля трек называется The Writing On The Wall. Авторами текста выступили гитарист коллектива Адриан Смит и солист Брюс Дикинсон. Продюсеры композиции — Кевин Ширли и басист группы Стив...