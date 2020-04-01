https://static.news.ru/photo/208dba84-7417-11ea-80f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: EIBNER/Daniel Reinelt/Global Look Press

Американский музыкант Гэри Холит, известный как гитарист групп Slayer и Exodus, заразился коронавирусом. Недавно у него ухудшилось самочувствие, и он сдал тест.

Холт сообщил о том, что собирается провериться, 20 марта в Instagram. Позже он написал, что полученный через 11 дней результат оказался положительным, сообщает NME.

Я прекрасно себя чувствую, были у меня в жизни моменты и посложнее, но сейчас с моим здоровьем все на 100% нормально. Спасибо всем за пожелания выздоровления. Пора начать отрабатывать новые рифы для Exodus, ведь из дома я почти не выбираюсь, — заявил артист.

Незадолго до прохождения теста Холт был в туре с коллективами Testament и Death Angel, участники которых после окончания гастролей тоже заразились COVID-19. Инфекция поразила барабанщика Death Angel Уилла Кэрролла и вокалиста Testament Чака Билли.

Как писал NEWS.ru, врачи обнаружили у директора звукозаписывающей корпорации Universal Music Group Лючиана Грейнджа коронавирус. 13 марта она проинформировала о временном закрытии своей штаб-квартиры в городе Санта-Моника американского штата Калифорния после того, как у одного из работников выявили заболевание, вызванное COVID-19.