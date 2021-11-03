Гитарист «Коррозии металла» отрезал себе палец

Гитарист группы «Коррозия Металла» отрезал себе палец болгаркой. 36-летний Игорь Королёв занимался ремонтными работами на своей даче в Подмосковье и случайно повредил палец. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Он доставлен в одну из московских больниц. В ближайшее время для Королёва запланирована операция.

Ранее лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий высказался о ситуации с 23-летним певцом Юрием Киселёвым, выступающим под псевдонимом ЮрКисс. По его словам, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени следовало отдать рэперу Моргенштерну.

По его словам, если и надо было награждать кого-то, «то Моргенштерна, потому что он пользуется популярностью среди детей. Имеет миллионные просмотры, у него есть жизненная позиция, закамуфлированная в творческие образы».

При этом Троицкий напомнил, что в своё время такие награды не получали «Цой или Хой, или «Король и Шут», а также Егор Летов из «Гражданской обороны».

NEWS.ru сообщал, что композитор Юрий Лоза рассказал о том, как 23-летний певец ЮрКисс (Юрий Киселёв) получил от президента Владимира Путина награду.