Гадалки и психологи: музыканты сняли клип о триггерах семейной жизни

https://static.news.ru/photo/ad70500a-597d-11eb-aeca-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUBOVA/Youtube.com

«Я для него как пустое место. Я не чувствую себя женщиной». С такой фразы начинается клип «Реалити-шоу». Самарская певица Эльвира Зубова и её команда музыкантов выпустили клип о трудностях семейной жизни. В одном ролике коллектив собрал все самые распространённые триггеры отношений между мужчиной и женщиной.

В клипе показали и сеанс с психологом, и встречу с гадалкой, и борьбу мужа и жены за совместный компьютер.

Идея создания этого клипа родилась после того, как я начала посещать разные психологические тренинги. Я любила и люблю именно групповые занятия. Я слушала много историй разных женщин и в какой-то момент осознала, насколько у всех схожие проблемы во взаимоотношениях в семье, — сказала Зубова.

Кроме того, певица отметила, что самой распространённой фразой на тренингах стала: «А что? Так можно было?»

Главный итог ролика — диалог внутри пары. Ни один из партнёров не должен читать мысли другого, поэтому общение спасёт любой брак от краха.

Лирическая героиня в этом клипе — это собирательный образ разных историй, жизней, трагедий. Чаще всего эти истории заканчиваются расставанием, однако мы верим в чудеса и решили дать шанс нашим героям! — подытожила певица.

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