Фронтмен Rammstein станет хедлайнером «Спасской башни» в Москве

Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн станет хедлайнером московского Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.

Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн станет специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября, — говорится в официальном заявлении.

Тилль Линдеманн записал семь альбомов совместно с группой Rammstein и выпустил две сольные музыкальные пластинки. В своём творчестве он нередко взаимодействует с русским бытом и культурой. Так, например, он работал над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова «Девятаев», записал свой кавер на русскую песню «Любимый город» и пригласил российского актёра Александра Ревву для участия в клипе на трек «Я ненавижу детей», снятом в антураже Советского Союза.

Ранее музей Эрмитаж направил жалобу на Линдеманна за несогласованную продажу NFT-токенов с изображением экспонатов музея. О возможном наказании для немецкого музыканта рассказал звёздный юрист Александр Добровинский.