Фадеев с иронией ответил на совет «перестать жрать»

Продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в соцсети с советом «перестать жрать». Он последовал после того, как продюсер, сбросивший 100 кг, разместил в Сети свой портрет с подписью.
Я вижу!.. А у вас бывает ощущение прозрения? — задал он вопрос подписчикам в Instagram.
Одна из них отреагировала язвительно.
Жрать перестаньте и похудеете. Вот и весь секрет. ПП (правильное питание и антицеллюлитный массаж 10 сеансов), 10 кг минимум уйдёт в течение двух месяцев. А то все ищут секрет. Как же колбаса-то и всё жареное, я же хлеб совсем не ем. Смотря какими вы порциями привыкли есть и что есть, — говорится в её комментарии.
Фадеев ответил не без иронии.
Я столько на своём веку повидал вот таких знатоков... тысячи! Один эмоциональней другого, — написал продюсер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-диетолог Инна Кононенко решила оценить внешний вид популярного продюсера Максима Фадеева, который сбросил 100 кг. Он рассказал, что каждое утро выпивает стакан воды на голодный желудок. Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя, потому что 100 килограммов за год — это много, заявила эксперт. Она добавила, что потеря 50–60 килограммов стала бы более физиологичным похудением.