Фадеев с иронией ответил на совет «перестать жрать»

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Певица Надежда Бабкина заявила, что в момент выхода из искусственной комы, в которую её ввели врачи при двусторонней пневмонии, она наблюдала странный свет.

Видела свет, голоса никакого не слышала, но насчёт света у меня была большая центрифуга, — рассказала певица в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Она изобразила рукой работающую центрифугу, которая неожиданно «бац...