«Таким образом худеть нельзя»: диетолог оценила состояние Максима Фадеева

https://static.news.ru/photo/779ddf10-b946-11ea-911e-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Врач-диетолог Инна Кононенко решила оценить внешний вид популярного продюсера Максима Фадеева, который сбросил 100 килограмм.

Ранее Фадеев поделился с подписчиками фото, на котором позирует, надев на себя одну штанину от брюк, которые после радикального похудения стали для него велики. Он рассказал, что каждое утро выпивает стакан воды на голодный желудок.

Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что 100 килограммов за год — это много. Около 50-60 килограммов было бы более физиологичное похудение, — считает эксперт.

Она объяснила, что из-за резкого похудения в желчном пузыре могут образоваться камни.Нужно регулярно делать УЗИ желчного пузыря и УЗИ брюшной полости, чтобы этого избежать. Кроме того, можно принимать препараты, которые разжижают желчь.

Он похудел очень сильно. Очень худые ноги. Это говорит о том, что него есть потеря мышечной массы. Когда мы говорим о человеке с избыточной массой тела, у нас есть понятие саркопеническое ожирение. Когда человек может находится в одном весе, но при этом количество мышц будет становиться меньше, а жира больше, — отметила специалист.

Она также высоко оценила совет, который дал музыкант. Фадеев посоветовал своим подписчикам пить стакан воды на голодный желудок.

Когда мы пьём воду натощак, это помогает нам и для похудения, и для запуска работы нашего желудочно-кишечного тракта. Будет усиливаться желчеотделение, что для нас важно, — подчеркнула Кононенко в разговоре с Пятым каналом.

Как ранее писал NEWS.ru, Необыкновенное преображение продюсера Максима Фадеева, похудевшего на сто килограммов, впечатлило его коллегу Иосифа Пригожина. Муж певицы Валерии начал заниматься на беговой дорожке.