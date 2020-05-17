Евровидение назвало самую великую песню за всю историю конкурса

Евровидение провело голосование и выяснило самую великую песню за всю историю конкурса. По результатам голосования, зрители выбрали самой лучшей песней «Waterloo» шведской группы ABBA.
Поучаствовать в голосовании поклонники конкурса могли во время онлайн-концерта, который был запущен вместо отменённого из-за пандемии коронавируса конкурса.
Группа ABBA выступила с песней «Waterloo» на Евровидении в 1974 году,
Во время онлайн-концерта также отметили, что популярность шведской группы началась именно с этой песни. После выступления на конкурсе ABBA возглавила все чарты Великобритании и некоторых других стран.
В список для голосования попали ещё 19 песен, среди них были композиции, которые исполнили израильская певица Нета Барзилай, британская группа Bucks Fizz, австрийский певец Кончита Вурст и австралийская певица Gina G.
Ранее NEWS.ru писал, что в 2021 году конкурс «Евровидение» пройдёт в нидерландском городе Роттердам. Отмечается, что решение уже согласовано с Европейским вещательным союзом (EBU). Финал песенного конкурса должен был пройти в нидерландском городе в мае 2020 года. Вместо финала Евровидение показало онлайн-концерт.
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